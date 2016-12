Frana a Giava: 12 morti e 100 dispersi

09:47 - Almeno 12 persone sono morte e cento risultano disperse in una frana causata da piogge torrenziali sull'isola indonesiana di Giava, nel villaggio centrale di Jemblung. Circa 200 soccorritori e 500 volontari sono al lavoro tra le abitazioni travolte dal fango e dai detriti alla ricerca di eventuali superstiti.

"Le condizioni sul terreno sono molto difficili e abbiamo bisogno di macchinari pesanti per liberare la strada, ricoperta dai detriti", hanno fatto sapere i soccorritori.



La stagione delle piogge è iniziata in Indonesia all'insegna delle forti precipitazioni e delle inondazioni. La metà dei circa 250 milioni di abitanti del paese vive in zone soggette alle frane.