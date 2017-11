Zara Istanbul, bigliettini di protesta dei lavoratori nei vestiti

"Il capo che stai per acquistare è stato realizzato da me, ma non sono stato pagato per questo". Chi ha comprato vestiti da Zara a Istanbul in Turchia si è trovato all'interno questo singolare messaggio lasciato dai lavoratori di Bravo, un'azienda che produceva abiti per il marchio spagnolo e altri marchi come Mango e Next. I dipendenti della società partner di Zara sono rimasti da un giorno all'altro senza lavoro e con diversi stipendi arretrati. Hanno deciso quindi di lanciare la campagna Justice for Bravo workers che ha trovato l'appoggio della sede turca della ong Clean Clothes