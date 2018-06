Vienna, chiuse 7 moschee: annunci agli ingressi

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Alcune persone si sono radunate all'esterno della moschea di Nizam-I Alem Ocagi di Vienna, una delle sette strutture dedicate alla preghiera chiuse in territorio austriaco. Agli ingressi sono apparsi fogli che annunciano il provvedimento preso dal governo nei confronti anche nei confronti dei capi religiosi dell'associazione Atib, l'Unione turco-islamica per le collaborazione culturale e sociale in Austria, accusati di finanziamenti illeciti dall'estero.