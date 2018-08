Valencia, un murale per i bambini malati di cancro: "Tu sei un eroe"

"Tu sei un eroe". Questo il messaggio scritto a caratteri cubitali sulla facciata di un edificio a Valencia, di fronte alle finestre del reparto di Oncologia Pediatrica dell'ospedale La Fe. Il murale è stato realizzato dal gruppo Unlogic, su iniziativa del padre di uno dei piccoli ricoverati, e raffigura un piccolo supereroe con tanto di mantello. La affacciata del palazzo nei pressi dell'ospedale normalmente viene affittata per affissioni pubblicitarie, riporta El Pais, e nel 2015 fu al centro di un'accesa polemica, visto che lo spazio venne concesso ad una ditta di pompe funebri, con proteste da parte dei genitori. Jorge Nuño, uno degli artisti protagonisti del murale, ha spiegato che il papà di uno dei pazienti ha lanciato l'appello su Twitter e "grazie ad un amico in comune ci siamo messi in contatto con lui e abbiamo iniziato a lavorare per trasformare l'idea in realtà". Il gruppo, grazie a degli sponsor, ha affittato la facciata per i prossimi tre anni e nel giro di cinque giorni ha realizzato il disegno, in collaborazione con l'Asociacion de Padres de Niños Con Cáncer.