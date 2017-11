Usa, tempesta colpisce il Connecticut: un auto rimane sospesa in aria

Un'auto è rimasta sospesa in aria durante una tempesta in Connecticut, negli Stati Uniti. Almeno così sembra da un video diventato virale in poco tempo. In realtà, sono stati i Vigili del fuoco che, grazie a una foto scattata in un'angolazione diversa spiegano cosa sia accaduto. La tempesta ha abbattuto alcuni cavi elettrici, che l'automobilista non poteva vedere mentre si avvicinava e il veicolo, complice la velocità, è rimasta incastrato tra i fili che si sono tirati incastrandola e facendola sembrare sospesa su due ruote. A bordo viaggiavano una donna con i suoi due figli, rimasti illesi.