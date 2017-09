Usa, supera il massacrante corso e fa la storia: ecco la prima donna diventata ufficiale dei Marine

Una donna fa la storia e supera, per la prima volta, il massacrante corso dei Marine americani per diventare ufficiale di fanteria. E' la prima donna a compiere tale impresa dall'aprile 2016, da quando cioè il corso è stato aperto alle donne. Il suo successo è stato celebrato anche dal comandante dei Marine, il generale Robert Neller, che ha espresso in un tweet la sua ammirazione per la ragazza: "Sono orgoglioso dell'ufficiale".