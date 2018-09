Usa, stampata la prima caserma in 3D: 50 metri quadri pronti in 40 ore

FOTO©Ferrari Press/IBERPRESS News



La prima caserma stampata in 3D è stata eretta negli Usa in sole 40 ore. Il progetto è stato sviluppato per il Corpo dei marine e potrebbe essere utilizzato sia in zone di guerra che in aree colpite da calamità. Per realizzare la struttura, che copre un'area di quasi 50 metri quadrati, è stata usata la stampante 3D in calcestruzzo più grande del mondo. Strato dopo strato, il macchinario ha steso il cemento attraverso una testina mobile. Secondo i responsabili del progetto, i tempi di creazione potrebbero ridursi ulteriormente automatizzando le fasi di caricamento e pompaggio del cemento, che al momento sono seguite manualmente. "Normalmente servono 10 marine per 5 giorni per costruire una baracca in legno. L'esperimento ha dimostrato che ne bastano 4 con una stampante 3D per costruire la stessa struttura in meno di due giorni", ha spiegato il capitano Matthew Friedell, a capo del progetto.