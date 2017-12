Usa, si mettono a dieta dopo il matrimonio: in un anno perdono più di 180kg e sui Social raggiungono più di 500mila seguaci

Nessuna operazione medica, visita specialistica o dieta estrema. Lexi Reed e suo marito Danny, due americani residenti nello stato dell'Indiana, grazie alla loro forza di volontà, qualche seduta in palestra e una dieta salutare in poco più di un anno hanno perso più di 180 kg. Come testimoniamo le immagini pubblicate su Instagram il cambiamento è incredibile e gli sposini sono irriconoscibili. "Abbiamo lavorato duro ogni singolo giono. In futuro vogliamo diventare genitori e vivere una lunga e felice vita insieme" hanno spiegato. Un percorso lungo seguito da più di 500mila followers.