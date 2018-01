Il nordest degli Stati Uniti è ancora nella morsa del gelo dopo il passaggio del "Cyclone bomb", con temperature in picchiata, fino a -50 gradi. Per i trasporti è ancora caos, anche se non come due giorni fa, quando furono cancellati oltre 5000 voli. Attualmente i due aeroporti più in difficoltà sono il Jfk di New York e quello di Charleston nella Carolina del Sud, impegnati a contenere ritardi e cancellazioni.