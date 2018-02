Usa, è straziante l addio alla figlia di due anni morta aspettando il trapianto di cuore

Adalynn, due anni di Nashville (Usa), non ce l'ha fatta ad aspettare un nuovo cuore. Nata con un difetto cardiaco congenito era in lista d'attesa per un trapianto che non arrivava mai. E le immagini dello straziante addio che le hanno dato i suoi genitori e i suoi fratelli subito dopo il suo decesso sono diventate, per volontà della famiglia, protagoniste di una campagna di sensibilizzazione alla donazione di organi. Gli scatti di Suba Dabit hanno subito fatto il giro del Web. In particolare l'ultimo abbraccio di mamma e papà ad Adalynn ormai senza vita ha colpito nel profondo non solo l'opinione pubblica statunitense, ma quella mondiale