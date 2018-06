Usa, Donald e Melania Trump di nuovo fianco a fianco : "Fake news su di lei"

Donald Trump e la moglie Melania sono tornati a farsi fotografare fianco a fianco, dopo l'assenza prolungata della First lady in seguito ad un intervento necessario per curare una patologia benigna a un rene. La coppia presidenziale Usa ha partecipato ad un evento pubblico alla sede della Fema (Federal Emergency Management Agency), la protezione civile federale. Nel frattempo, il presidente americano ha utilizzato Twitter per fare chiarezza sulle speculazioni riguardo le condizioni della moglie. "I fake media sono stati così ingiusti e schifosi - si legge - nei confronti di mia moglie e della vostra first lady. Hanno parlato di tutto, dalla quasi morte a un lifting alla faccia, fino a lasciare me e la Casa Bianca per trasferirsi a New York o in Virginia, per maltrattamenti. Tutto falso, sta molto bene!".