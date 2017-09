Uragano Irma, a villa Trump pronti all urto

L'uragano Irma probabilmente metterà alla prova il palazzo "Mar-a-Lago" del presidente Trump, che a quanto pare può resistere a qualsiasi tempesta. Le pareti della villa, che si articola in 126 camere e 62mila metri quadrati di superficie abitabile, hanno 3 metri di spessore e sono ancorate con acciaio e fasci di cemento nella roccia corallina sull'isola di Palm Beach County, in Florida. Trump acquistò la proprietà nel 1985 per 10 milioni di dollari e ne ha spesi molti altri per ristrutturarlo e trasformarlo in un club, costruendoci anche sei campi da tennis regolari e un magnifico campo da golf: adesso è arrivato il momento di testare la sua resistenza.