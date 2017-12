Un abito di sole foglie, l impresa di quattro studenti cinesi

Più di 6mila foglie, ago, filo e tanta pazienza. E' l'opera di quattro studenti cinesi, iscritti all'Università di Hefei, nella Cina orientale. Dopo aver studiato il modo migliore per utilizzare il materiale organico come tessuto e fatto un bozzetto preparato con il loro professore, i quattro ragazzi hanno cominciato a raccoglie fogliame andando a cercarlo in tutta la regione. Una volta raggiungo il numero di foglie sufficiente, le hanno fatte bollire affinchè rimanesse solo lo scheletro e dopo sei mesi di lavoro il vestito era pronto per essere indossato.