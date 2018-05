Tutti a nascondere pietre colorate per Isla: l ultimo desiderio di una piccola malata di tumore

Pietre di varie forme, dipinte e con messaggi di incoraggiamento poi nascoste in tutta la Gran Bretagna per una grande caccia al tesoro. Sono in tanti a voler esaudire il sogno di Isla Tansey, di Hinckley, nella contea del Leicestershire, colpita un anno fa da un tumore al midollo spinale contro il quale i medici non danno speranze. La piccola avrebbe espresso l'ultimo desiderio di coinvolgere più persone possibili in una sorta di gigantesca caccia al tesoro a lei dedicata con l'hashtag #islastones. E proprio per raccogliere le pietre dedicate a Isla e per lei nascoste è nato anche un gruppo su Facebook