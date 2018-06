Tutti a bordo: il treno-proiettile Hello Kitty debutta sulla linea Osaka-Fukuoka

Il treno-proiettile "shinkansen" dedicato a Hello Kitty ha fatto il suo debutto in Giappone. Con il viaggio inaugurale tra Osaka e Fukuoka si accorcia il collegamento, tutto "in rosa", tra l'ovest e il sud del Giappone, sino alla fine di settembre. Il convoglio rosa e bianco mostra Hello Kitty in ogni salsa: sui pavimenti, sui rivestimenti dei sedili. Un pupazzo, poi, a grandezza naturale con indosso un'uniforme da capotreno - sul cappello, non manca, però, il vezzoso fiocco rosa - saluta i passeggeri che salgono a bordo, offrendosi ai selfie