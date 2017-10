Turchia, scoperta una città sotterranea costruita ben tremila anni fa

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Una città costruita tremila anni fa a oltre 75 metri di profondità, nella quale potevano vivere fino a 20mila persone: sono i numeri dell'eccezionale scoperta di Derinkuyu, riportata alla luce "per caso" durante una ristrutturazione in Cappadocia, nella regione turca dell'Anatolia centrale. Un autentico spettacolo geologico con cunicoli e caverne scavate nella roccia e tunnel "segreti" utilizzati come riparo nel corso dei secoli.