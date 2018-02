Il primo ministro canadese Justin Trudeau non smette di stupire i suoi cittadini. Nella visita di Stato in India con tutta la famiglia, il premier ha sfoggiato in più occasioni ufficiali abiti tradizionali indiani, scatenando così l'ironia della Rete. In particolare, su Twitter è partita la serie #TrudeauTravels, che vede il politico 46enne adeguarsi ai costumi locali nei suoi prossimi impegni in giro per il mondo