Tra Belgio e Olanda, ecco il confine più bizzarro del mondo

Si trova tra il Belgio e l'Olanda il confine più bizzarro del mondo. Accade a Baarle-Nassau, un comune olandese situato nella provincia del Brabante Settentrionale. Al suo interno si trova l'exclave belga di Baarle-Hertog, entro cui a sua volta sono compresi terreni in territorio dei Paesi Bassi. Nella cittadina i confini sono tracciati lungo le strade con due differenti tipi di linee (spesso a zig zag). Una serie di croci bianche, con le indicazioni B e NL, delimita le due Nazioni sopra i marciapiedi o nelle piazze. Al comune belga di Baarle-Hertog appartengono 22 exclave in territorio olandese all'interno del comune di Baarle-Nassau, e alcune di queste ne contengono altre olandesi. A scanso di equivoci la frontiera è visibile lungo le strade per mezzo di contrassegni in ferro, che indicano l'appartenenza di ciascun lato a Belgio o Paesi Bassi.