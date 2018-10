Tokyo, chiude il mercato ittico: diventerà un parcheggio per le Olimpiadi 2020

Lo storico mercato ittico di Tsukiji a Tokyo ha battuto la sua ultima asta di tonni dopo 83 anni di attività. Anni di incertezze e ritardi fino alla decisione finale annunciata lo scorso giugno dalla governatrice Yuriko Koike: "il mercato si sposterà sull'isola artificiale di Toyosu circa 2,5 chilometri più a sud. Una chiusura decisa dal governo metropolitano a causa delle scarse condizioni igeniche, problemi di sicurezza in caso di terremoto ma soprattutto per fare spazio a un enorme parcheggio auto in previsione delle Olimpiadi che si terranno nel 2020.



Il mercato ittico di Tokyo soprannominato "la cucina del Giappone" è il più grande e famoso del mondo, visitato ogni anno da migliaia di turisti. Al suo interno sono presenti 671 venditori autorizzati, distribuiti su una superficie di 23 ettari, che commerciano oltre 500 tipi di pesci, crostacei e molluschi, per un totale di 700mila tonnellate all’anno, e 17 milioni di dollari al giorno.