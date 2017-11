Texas, bimbo malato costretto ad indossare un casco: la famiglia decide di portare questo copricapo per solidarietà

Dovrà indossare un casco dai tre ai sei mesi per rimodellare la testa: ecco perché i familiari di Jonas, un bimbo di 4 mesi affetto da una plagiocefalia, hanno deciso di portare anche loro questo copricapo per non far sentire diverso il piccolo. I genitori, di San Antonio in Texas, raccontano che l'idea è venuta alla sorellina di Jonas e che loro si sono subito adeguati . Le foto della famiglia sono in poco tempo diventate virali sul web, raggiungendo oltre 28mila "ri-tweets".