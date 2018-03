Terremoto in Papua Nuova Guinea, il bilancio sale a oltre 100 morti

clicca per guardare tutte le foto della gallery

E' salito a oltre cento morti e centinaia di feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito una settimana fa la regione degli altipiani in Papua Nuova Guinea. Al primo sisma sono seguite forti scosse di assestamento, fra cui due di magnitudo 6 nella giornata di lunedì. Queste hanno distrutto interi villaggi e infrastrutture, causando centinaia di frane che hanno bloccato le strade. Migliaia gli sfollati, rimasti senza cibo né acqua. Ad aggravare la crisi, si aggiunge la necessità di disattivare il più grande progetto di sviluppo del Paese, il progetto di estrazione di gas liquido operato dal colosso americano ExxonMobil, danneggiato dal sisma. Resterà fermo per un paio di mesi per riparazioni. La chiusura degli impianti avrà "un duro impatto" sull'economia, ha avvertito il primo ministro Peter O'Neill.