Tenta di attraversare il Mediterraneo su un gommone-giocattolo: in salvo siriano salpato dalla Libia

In stato di shock, si era arreso davanti all'immensità del Mediterraneo: hanno trovato così Sami di Damasco i volontari sulla nave della Ong Proactiva Open Arms e lo hanno tratto in salvo quando aveva ormai perso ogni speranza di sopravvivenza. Il siriano si era avventurato tra le onde per raggiungere l'Europa, salpando dalla Libia, su un gommone-giocattolo. All'improvviso, a 25 miglia dalla costa libica, spunta all'orizzonte la salvezza. "E' un miracolo", scrivono gli attivisti sulla pagina Facebook della Ong, raccontando tramite immagini l'operazione di soccorso