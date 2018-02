Taiwan, la ladra di peluche contorsionista

clicca per guardare tutte le foto della gallery

E' riuscita a infilarsi con straordinaria abilità in una macchinetta distribuisci-premi rubando alcuni peluche. Protagonista una 34enne di Taiwan, la cui impresa è stata filmata dalle telecamere di sorveglianza. La ladra contorsionista ha raccontato ai poliziotti di aver forzato il gioco per rabbia e frustrazione, dopo diversi tentativi falliti di vincere i premi in palio. I giocattoli, ha spiegato, li avrebbe poi donati ad alcuni bambini del suo quartiere a Taichung.