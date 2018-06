Sul Time il gigante e la bambina: il "benvenuto in America" di Trump alla baby migrante in lacrime suona beffardo

La piccola in lacrime, perché separata dalla madre al confine tra Messico e Stati Uniti, lo scatto-simbolo, cioè, della linea dura contro i migranti, firmato dal fotografo di GettyImages John Moore e immortalato nella valle del Rio Grande, si ritrova a tu per tu con chi è stato autore del suo destino, il presidente Usa Donald Trump. Il gigante e la bambina s'incontrano sulla copertina di Time del 2 luglio. Sullo sfondo rosso la scritta: "Welcome to America", "Benvenuta in America" che risuona beffarda. E' così che il magazine rappresenta il tema della settimana statunitense: dopo giorni infuocati di indignazione civile e polemiche politiche il numero uno della Casa Bianca ha dovuto fare marcia indietro