SpaceX: prende il volo Falcon Heavy, il più potente razzo senza uomini a bordo

Falcon Heavy è il più potente razzo mai lanciato in orbita dall'uomo e il suo lancio è andato a buon fine. Si tratta di un razzo senza equipaggio a bordo che tuttavia rappresenta un passo in avanti verso future missioni umane su Marte e nello spazio profondo. Il razzo è riuscito a lasciare la piattaforma del Kennedy Space Center, in Florida, accolto dagli applausi degli ingegneri che lo hanno progettato. Il lancio del razzo della SpaceX di Elon Musk è avvenuto alle 21.45, dopo essere stato rimandato due volte a causa dei forti venti in quota.