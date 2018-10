SpaceX, missione compiuta per il razzo Falcon 9: atterrato in California

Lanciato il primo satellite argentino per l'osservazione della Terra che lavorerà con la costellazione italiana Cosmo-SkyMed. Il satellite è partito alle 4,41 italiane dalla base dell'Aeronautica militare statunitense di Vandenberg, con il razzo Falcon 9 dell'azienda americana SpaceX, che è poi atterrato nella stessa base californiana. Per l'azienda di Elon Musk è stato il primo atterraggio del razzo riutilizzabile in una base della costa occidentale degli Stati Uniti. Quelli precedenti erano avvenuti nella base di Cape Canaveral in Florida e su piattaforme nell'oceano Atlantico e nell'oceano Pacifico.