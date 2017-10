A un mese di vita non arrivava a due chili di peso. Più precisamente la bilancia si fermava a 1,925 chili: il suo corpicino scheletrico era ridotto così dagli stenti e dalla guerra in Siria, che non ha risparmiato la sua città natale, Ghouta. Non ce l'ha fatta Sahar, la piccola diventata il simbolo dell'immane tragedia siriana: è morta di fame