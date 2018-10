Sagrada Familia, 36 milioni di euro di multa perché i permessi erano irregolari

clicca per guardare tutte le foto della gallery

La Sagrada Familia, simbolo di Barcellona e uno dei monumenti più famosi al mondo, dovrà pagare circa 36 milioni di euro alla città perché non è mai stata in regola con i permessi edilizi. La somma verrà dilazionata in dieci anni e servirà a finanziare le infrastrutture del quartiere dove sorge il monumento. Dopo 133 anni di costruzione senza licenze regolari (i lavori infatti iniziarono nel 1882 sotto la guida del suo ideatore Antoni Gaudì), il Consiglio comunale, guidato dalla sindaca Ada Colau, e il comitato di costruzione dell’opera architettonica hanno raggiunto un patto dopo lunghe trattative. Nel 2026 la Sagrada Familia sarà ultimata, mentre nei prossimi mesi i permessi verranno regolarizzati: da allora il monumento pagherà normalmente le tasse.