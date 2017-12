clicca per guardare tutte le foto della gallery

Il presidente russo Vladimir Putin ha partecipato a una partita di hockey su ghiaccio con le star nazionali della disciplina. La partita è stata organizzata sulla Piazza Rossa. Putin ha affrontato in campo star come l'ex campione Pavel Bure, medaglia d'argento alle Olimpiadi di Nagano del 1998, o il leggendario Vyacheslav Fetissov, ma anche il ministro della Difesa Sergei Shoigu. Per Putin la partita è un appuntamento annuale.