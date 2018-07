Russia 2018, in Piazza Rossa sventola la bandiera Lgbt: raggirato il divieto di propaganda gay

Sono riusciti a portare la bandiera arcobaleno Lgbt fin dentro la Piazza Rossa, a Mosca, violando di fatto il divieto di propaganda gay che vige in tutta la Russia. Come? Con uno stratagemma. Un gruppo di attivisti per i diritti umani, infatti, ha inscenato per tutta la città, in metropolitana e nei centri nevralgici di questo Mondiale, una protesta contro l'omofobia a dir poco originale. I sei, provenienti dal Sudamerica, hanno infatti indossato le magliette delle nazionali dei loro Paesi di origine e partecipanti a Russia 2018, riproducendo così, in schieramento, la bandiera arcobaleno. E hanno marciato uniti per l'orgoglio gay allo slogan di The Hidden Flag, senza correre il rischio di venire arrestati