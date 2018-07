Putin e Trump finiscono su una birra: Risolviamola da adulti sull etichetta

"Risolviamola da adulti" è la scritta sull'etichetta della birra celebrativa dell'incontro di Helsinki tra Trump e Putin in vendita nei market della capitale finlandese. Sulla bottiglia la caricatura dei due leader. A produrre la bevanda a tema l'azienda Rps Brewing: il primo lotto prodotto è di 10mila pezzi; le bottiglie sono in vendita a 3,49 euro. In occasione del summit sono apparsi sul mercato caffè speciali in confezioni da 250 grammi e ovviamente t-shirt