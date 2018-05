Una valanga di cioccolato ha invaso l'autostrada A2 in direzione Września-Słupca, in Polonia, bloccandola in entrambe le carreggiate. Un camion con una cisterna contenente 12 tonnellate di cioccolata liquida si è ribaltato nei pressi di Slupca e il suo "dolce" carico ha invaso le corsie, bloccando il traffico. Non chiare le cause dell'incidente