Per il 65esimo compleanno di Vladimir Putin il copripiumino di Berlusconi

Un copripiumino con raffigurata l'immagine di una stretta di mano tra Silvio Berlusconi e Vladimir Putin è tra i doni che il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi porta nel viaggio in Russia per partecipare alla festa del 65esimo compleanno del presidente della Federazione Russa. Il regalo è stato realizzato dal fondatore del marchio Lenzuolissimi, Michele Cascavilla, autore anche di un libro 'Le Lenzuola del Potere' con la prefazione di Silvio Berlusconi, i cui diritti di autore saranno devoluti in beneficenza alla Vidas, fondazione che presta assistenza malati terminali. Il fondatore del marchio di tessuti si era occupato in passato anche di allestire le camere della caserma della guardia di finanza di Coppito quando venne usata in occasione del G8 de L'Aquila