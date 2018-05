Parigi, sgomberato il più grande campo di migranti: ricollocate 2.000 persone

Con un blitz all'alba, le forze dell'ordine francesi hanno evacuato il più grande campo migranti a Parigi, dopo il braccio di ferro tra il governo e l'amministrazione comunale. Lo sgombero, iniziato alle 6, si è concluso senza problemi in tre ore. Il campo, a nord-est della capitale, ospitava circa 2.000 migranti. Si tratta del 35esimo sgombero organizzato da Parigi in tre anni. I migranti verranno trasferiti temporaneamente in circa 20 sistemazioni "per esaminare la situazione amministrativa di queste persone", ha dichiarato il ministro dell'Interno Gérard Collomb. Si tratta per la maggior parte di somali, sudanesi e eritrei. Molto critica la sindaca Anne Hidalgo, presente all'operazione: "Penso che avremmo potuto evitare di aspettare quattro mesi per mettere al riparo queste persone". Gli altri due campi attivi a Parigi verranno evacuati "appena possibile, forse la settimana prossima", ha annunciato il prefetto Michel Cadot. Si tratta di quello del Canal Saint-Martin, dove vivono in 800, e quello della Porte de la Chapelle, dove sono insediate fra le 300 e le 400 persone