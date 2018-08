Olimpiadi di Pechino 2008: cosa resta 10 anni dopo

Sono passati dieci anni dalle Olimpiadi del Beijing, in Cina. Ecco cosa rimane di quei giochi faraonici per i quali la Cina spese 4 miliardi di dollari solo per la cerimonia di apertura. Se alcune strutture, tipo lo stadio di Pechino, sono tutt'ora funzionanti, altre giacciono in stato di totale abbandono, lasciando spazio a erbacce sterpaglie. Come lo stadio del beach volley, la pista del kayak o anche le statue delle cinque mascotte della manifestazione.