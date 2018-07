Olanda, troppo caldo? Sotto il tavolo del bar compare una piscina

Birra, caffè e Wafel, all'aperto, ma con i piedi in ammollo. E' la trovata della Brasserie 1434 nella piazza centrale della città olandese Purmerend, dove le temperature di questo fine luglio sono insopportabili. Così i titolari per fronteggiare il caldo intenso si sono ingegnati con due piccole piscine gonfiabili dove all'interno sistemare tavoli con sedie. E hanno lanciato un contest fotografico: per chi si immortala con un selfie in acqua, al tavolo arriverà un fresco prosecco