Nord Corea in festa, parata e strette di mano per il 70esimo della Repubblica

Migliaia di nordcoreani, tra soldati e civili, hanno sfilato a Pyongyang in una grande parata convocata per celebrare il 70esimo anniversario della fondazione della Repubblica democratica popolare di Corea, nome ufficiale della Corea del Nord. A differenza di altre occasioni, non sono stati messi in mostra i missili balistici intercontinentali e intermeti, probabilmente in linea con la stentorea linea di dialogo aperta con gli Stati uniti dopo lo storico summit di giugno tra Kim Jong-Un e il presidente Usa Donald Trump. Sottolineando la fine dell'isolamento, Kim ha alzato di fronte alla folla la mano dell'inviato del presidente cinese Xi Jinping, convenuto a Pyongyang per l'occasione.