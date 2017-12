Nord Corea, il grazie di Kim dopo il lancio: il dittatore in visita ai box dell ultimo missile

Ecco le foto di Kim Jong-un in visita in un'azienda di pneumatici diffuse subito dopo il lancio dell'ultimo missile balistico nei cieli della Corea del Nord. Sembra che così il dittatore di Pyongyang abbia celebrato il lancio del missile Hwasong-15: andando nella fabbrica che aveva fornito le gomme necessarie per realizzare i supporti dell'enorme razzo. L'ultimo lancio è stato poi seguito dai soliti festeggiamenti nazionali: manifestazioni nelle strade e celebrazioni trasmesse dalla televisione di Stato per mostrare un popolo entusiasta del suo dittatore, felice di esaltare i successi del suo comandante. E naturalmente non sono mancate nuove, pesanti minacce contro i "nemici" di Pyongyang