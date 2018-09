New York, un murale gigante celebra i pompieri eroi dell 11 settembre

In occasione del diciassettesimo anniversario dell’attacco terroristico alle Torri Gemelle, New York ha voluto commemorare ancora una volta i pompieri, gli eroi che anche sacrificando la loro vita sono corsi in soccorso di chi rimase intrappolato nelle Twin Towers al momento del crollo. E lo ha fatto tramite un gigantesco murale dipinto sulla facciata di un edificio a Midtown est che ritrae un vigile del fuoco esausto e in evidente stato di disperazione, con la testa poggiata su una pala. Il terreno sotto è una bandiera americana. L'opera è stata realizzata dall'artista brasiliano Eduardo Kobra su ispirazione di una foto scattata dal fotografo del New York Post Matthew McDermott.