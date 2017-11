clicca per guardare tutte le foto della gallery

Mentre New York si preparava a festeggiare Holloween, Sayfullo Saipov, uzbeko di 29 anni, si è lanciato con un furgone su una pista ciclabile uccidendo otto persone e ferendone una decina. Nonostante l'aggressione la Grande Mela non si è fermata e le solite parate della festa si sono tenute ugualmente per le strade della città.