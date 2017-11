E' di almeno 22 morti il bilancio, ancora provvisorio, di un naufragio davanti alle coste di Salvador de Bahia, in Brasile. Ad affondare è stato un battello a bordo del quale si trovavano circa 130 persone: finora sono stati portati in salvo solo 21 sopravvissuti. Non ci sono notizie sulle cause dell'incidente, ma i vigili del fuoco hanno riferito che il mare era agitato e le onde molto alte.