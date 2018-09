Mosca, il posto in fila per il nuovo iPhone vale 6mila euro

In Russia è l'iPhone-day e, presso i negozi autorizzati da Apple per vendere gli utlimi Iphone Xs e XsMac, si sono formate lunghe code. A Mosca c'è chi ha passato ben quattro giorni in fila nonostante il freddo dell'autunno russo. Al di là delle file chilometriche, che oramai vengono fatte in ogni paese del mondo dopo il lancio dell'ultimo melafonino, l'attesa in Russia si è trasformata in business. Stando alla testata Republic, i primi della fila sono lì per rivendere, subito dopo, a prezzo maggiorato lo smartphone acquistato, oppure per cedere il posto in fila, ma a 6mila euro (450 mila rubli) visto che la domanda supera l'offerta.