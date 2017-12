Miss Minnesota, per la prima volta in gara una ragazza con la sindrome di Down

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Mikayla Holmgren ha 22 anni e vive a Stillwater (Usa). E' la prima ragazza con la sindrome di Down ad aver partecipato al concorso di Miss Minnesota. Mikayla non ha vinto la fascia, ma è comunque entrata nella storia. Inoltre la 22enne si è portata a casa la statuetta "anima del concorso". Mykayla è una studentessa universitaria, oltre che una ballerina. E' stata notata dagli organizzatori di Miss Minnesota dopo aver vinto Minnesota Miss Amazing, un concorso per donne con disabilità.