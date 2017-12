Migranti, Natale in alto mare per i soccorritori del Mediterraneo: ecco l albero della Ong Open Arms

Sarà il terzo Natale nel cuore del Mediterraneo per i soccorritori volontari della Ong spagnola Proactiva Open Arms. A bordo della nave che soccorre i migranti lasciati in balia del mare dagli scafisti è stato addobbato un albero di Natale. "In queste feste, che parlano di amore e solidarietà, ha ancora più significato quello che stiamo facendo anche se non siamo con le nostre famiglie e saremo qui finché ci saranno vite alla deriva", ha affermato Ani, a capo della missione 37 della nave Astral, in alto mare fino al 1° gennaio