Melania Trump in giardino come sulla passerella, pianta albero in tacchi alti

Ha destato l'ironia dei social l'abbigliamento scelto da Melania Trump per un'iniziativa nel giardino della East Wing (l'edificio che ospita gli uffici del presidente degli Stati Uniti) alla Casa Bianca. La first lady americana si è presentata infatti in tacchi a spillo e gonna a fiori per l'incontro, durante il quale l'ex modella di origini slovene, zappa alla mano, ha piantato un arbusto nel terreno. Si trattava di un campione proveniente dalla quercia originale di Dwight David Eisenhower, albero voluto nel giardino da Jaqueline Kennedy. Presenti anche Mary Jean Eisenhower, nipote del 34esimo presidente Usa e Richard Emory Gatchell, nipote di James Monroe. La celebrazione era infatti stata organizzata dalla White House Historical Association Presidential Sites Summit.