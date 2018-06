Melania Trump a sorpresa visita i bimbi in un centro migranti: "Come posso aiutare?"

Melania Trump a sorpresa ha effettuato una visita in un centro detenzione migranti al confine fra Usa e Messico. Lo fa sapere la Casa Bianca. "Sono qui per chiedere cosa posso fare per aiutare", ha detto la first lady, arrivata in Texas per recarsi alla struttura di accoglienza per i bambini migranti separati dai genitori che tante polemiche ha scatenato contro il presidente americano, Donald Trump. L'obiettivo è "ringraziare le forze dell'ordine e servizi sociali per il loro duro lavoro, portare sostegno e ascoltare pareri su come l'Amministrazione può potenziare gli sforzi già in corso per ricongiungere i bambini con le loro famiglie", si legge in una nota diffusa dalla Casa Bianca.