Melania sulle orme di Michelle si sporca le mani: eccola in versione contadina nell orto della Casa Bianca

Camicia scozzese rossa e guanti in tinta, pantaloni e sneackers: questa la tenuta della first lady Melania Trump in versione agricola. La moglie del presidente Usa si è infatti presentata così nell'orto del giardino della Casa Bianca che fu creato da Michelle Obama. E si è sporcata le mani tra lattuga da piantare e peperoni da raccogliere. Con lei alcuni bambini del Girls and Boys Club of Greater Washington ai quali ha sottolineato l'importanza del mangiar bene. "Un'alimentazione sana e un ambiente positivo sono strumentali al benessere dei bambini. L'orto della Casa Bianca è un esempio", ha affermato Melania per la prima volta nello spazio all'aperto che era l'orgoglio di Michelle Obama per la sua lotta all'obesità durante i suoi otto anni a Washington