Melania e Donald volano a Las Vegas: visita ai feriti della sparatoria

Donald Trump a Las Vegas con la moglie Melania. A tre giorni dalla sparatoria in cui il 64enne Stephen Paddock ha aperto il fuoco sugli spettatori di un concerto country, provocando 59 morti e oltre 500 feriti, il presidente degli Stati Uniti è arrivato nella città del Nevada per fare sentire la sua presenza ad autorità locali, familiari delle vittime e feriti. All'arrivo con l'Air Force One all'aeroporto McCarran, Trump e la first lady sono stati accolti dal governatore del Nevada, il repubblicano Brian Sandoval, dal sindaco di Las Vegas e dallo sceriffo. Poi la coppia ha cominciato a fare strada verso l'ospedale, lo University Medical Center, per incontrare le persone rimaste ferite e i medici. "Avete svolto un lavoro incredibile", ha detto Trump rivolgendosi al personale medico