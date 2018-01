Parigi in allerta per la Senna in piena. Si teme che il fiume, il cui livello è previsto in crescita fino a venerdì, possa inondare alcuni abitati a rischio, con le conseguenti evacuazioni. Sotto osservazione soprattutto alcuni centri nella banlieue est di Parigi, come Villeneuve-Saint-Georges, ma preoccupazione anche per la capitale francese, dove i militari sono pronti a intervenire in caso di necessità.