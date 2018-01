Mai dire Masai (gratis): ora il popolo africano vuole registrare il marchio

Mai dire Masai (gratis). I rappresentati della piccola popolazione africana che vive lungo il confine tra Kenya e Tanzania si sono rivolti a un legale per tutelarsi registrando un "marchio di fabbrica": d'ora in poi chi ne userà l' immagine per fini commerciali dovrà pagare ai Masai un diritto d' autore. Molte aziende nel campo della moda e delle automobili, da Ralph Lauren alla Jaguar Land Rover, da Louis Vuitton a Calvin Klein, fanno riferimento nei propri prodotti ai Masai gratuitamente. "Se queste compagnie pagassero il copyright, come sarebbe giusto, i Masai guadagnerebbero centinaia di milioni di dollari", ha detto al "Financial Times" Ron Layton, presidente di Position Business, l' ufficio legale che ha deciso di rappresentarli per proteggerne i diritti.